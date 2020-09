Décès d'Annie Cordy : de nombreux témoignages d'affection en Belgique

La mort d'Annie Cordy est à la Une de tous les journaux belges. On y voit la "tornade blonde" sourire une dernière fois dans les pages des éditions spéciales. En Belgique, la majorité de la population lui témoigne également leur affection. D'ailleurs, il y a deux ans, un square a été baptisé au nom de l'artiste à Bruxelles. Certains habitants ont tenu à venir dans cet endroit ce samedi pour se recueillir.