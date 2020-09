Décès d'Annie Cordy : hommage discret mais unanime à Cannes et Vallauris

Annie Cordy inspirait la joie de vivre et incarnait la gentillesse. Sur le marché de Cannes, l'annonce de sa mort a réveillé beaucoup de souvenirs. Certains ont même voulu chanter pour lui rendre hommage. À Vallauris, devant sa maison, quelques voisins sont venus déposer des fleurs ou un petit mot dans sa boîte aux lettres. Notons que durant sa longue carrière, Annie Cordy a accompagné la vie de beaucoup de Français. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 05/09/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 5 septembre 2020 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.