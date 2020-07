Décès dans un parc d'attractions à Saint-Paul : le manège est-il en cause ?

Dans l'Oise, une femme a été tuée après avoir chuté d'un manège au parc Saint-Paul. Une attraction qui a déjà été à l'origine d'un décès il y a dix ans. À l'époque, ce parc de loisirs situé à dix minutes de Beauvais avait été mis hors de cause. La justice a estimé que la victime avait mal installé sa barrière de sécurité. Défaut de sécurité ou imprudence de la passagère, les gendarmes ont procédé ce dimanche à une reconstitution.