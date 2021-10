Décès de Bernard Tapie : les hommages fusent de toutes parts

Le sourire d'un père et son fils, c'est la photo qu'a voulu partager Stéphane Tapie ce dimanche matin, avec la phrase : "Au revoir mon Phénix". Un hommage à son papa, un homme aux mille vies. Le président de la République dit de lui qu'il "avait une combativité à déplacer les montagnes et à décrocher la lune". Son ancien avocat et ami de 40 ans, Jean-Louis Borloo, lui, voyait en lui un homme talentueux aux multiples casquettes. "Il aimait tout et il avait un talent fou", a-t-il déclaré. Pas étonnant alors que les hommages viennent de milieux très différents, à commencer par le sport. Bernard Tapie a fait de l'Olympique de Marseille un club champion d'Europe. Dans le monde politique, les hommages aussi sont nombreux. Même son plus vieil adversaire Jean-Marie Le Pen salue son combat contre le cancer. François Bayrou, qui a aussi affronté Bernard Tapie sur le ring politique, se souvient également de sa combativité. Ministres, sportifs ou anonymes, toute sa vie, Bernard Tapie n'aura laissé personne indifférent.