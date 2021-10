Décès de Bernard Tapie : Marseille lui rend hommage

Aujourd'hui, l'image de Bernard Tapie s'affiche sur le stade de Marseille. Dans la mémoire des supporters, des souvenirs restent gravés à jamais. "C'est mon enfance et mon adolescence. Il a amené beaucoup de choses à cette ville" ; "Il a tout fait pour l'OM". Si un sentiment prédomine devant le stade Vélodrome, c'est la tristesse. L'annonce du décès de Bernard Tapie a touché les Marseillais : "C'est un symbole. C'est encore une page qui se tourne" ; "C'est un super gars" ; "La ville est en deuil". Le boss, c'est ainsi qu'il a été surnommé dans la ville. Et s'il était tant aimé dans la région, c'est peut-être parce que les Marseillais se reconnaissaient un peu en lui. Ce dimanche matin, les maillots de l'OM sont de circonstance pour lui rendre hommage. Au fur et à mesure des années, Bernard Tapie était même devenu, pour certains, comme un membre de la famille. Le défunt avait exprimé le souhait d'être inhumé à Marseille. Une manière de déclarer une dernière fois son amour pour la ville et ses habitants.