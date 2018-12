Décès de l'ex-président américain George H. W. Bush

L'ancien président des États-Unis George Bush père est décédé à l'âge de 94 ans. Il avait lancé la première guerre du Golfe et l'opération tempête du désert contre Saddam Hussein. Des funérailles nationales sont en préparation pour l'ex-locataire de la Maison Blanche. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 01/12/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 1er décembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.