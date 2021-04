Décès de l'acteur Yves Rénier : ceux qui l'ont côtoyé se souviennent

Pour de nombreux artistes, Yves Rénier était une figure tutélaire. Un mentor même pour l'acteur Olivier Marchal. "Outre le pote que c'était, c'est la première personne qui m'a ouvert la porte dans ce milieu. "C'était le premier qui a acheté un de mes scénarios. C'est un mec assez impressionnant". Yves Rénier l'a notamment dirigé il y a trois ans, dans son film consacré à Jacqueline Sauvage. L'histoire de cette femme qui tua son mari après avoir subi ses coups pendant des années, avec Muriel Robin dans le rôle-titre. "Il était très sensible aux histoires vraies. Je le remercie d'avoir traité ce sujet et de m'avoir choisie, ça a changé des choses dans ma vie". Autre hommage, celui de l'actrice Mathilde Seigner. "Il était un tantinet provocateur comme moi. ça pouvait être mon frère, quelqu'un de la famille. Mardi encore, Yves Rénier était sur notre antenne, invité spécial du jeu "Les 12 coups de midi". Jeudi, il s'illustrait dans la série Léo Matteï sur TF1 aux côtés de son compère Jean-Luc Reicheman. "Ce qui va me manquer de lui, c'est son regard malicieux et sa voix".