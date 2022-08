Décès de Mathis : des parents généreux dans la douleur

Laurent et Aurélie Bellon n'auraient jamais pensé devoir prendre une telle décision. Moins d'une semaine après l'accès dramatique de leur fils de huit ans en Italie, dans une course de moto, ils acceptent de faire don de ses organes. Rapatrié à l'hôpital de Montpellier, Mathis est en état de mort cérébrale, mais tous ses organes sont intacts. Il faut aller vite. Ils font ce choix difficile, convaincus d'être en accord avec leur enfant. La fierté, Mathis l'a toujours eu dans le regard. Du haut de ses huit ans, il avait un destin hors du commun. Champion de France de vélo cross et jeune espoir dans l'univers des courses de moto. Dans une vidéo, on le voit recevoir son premier bolide. En mars 2022, il avait quitté La Réunion pour s'entraîner à Fréjus (Var), dans une école de pilotage. En voulant se dépasser encore, il a perdu la vie. Grâce à lui et à ses parents, cinq personnes ont pu être sauvées. TF1 | Reportage L. Adda, F. De Juvigny, M. Desmoulins.