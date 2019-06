Décès de Michel Serres à l'âge de 88 ans

Il avait un esprit ouvert et optimiste. Michel Serres est décrit telle une personnalité solaire. Philosophe, mathématicien, sociologue et historien, il s'intéressait à tous les grands sujets de la société y compris les nouvelles technologies et l'environnement. Michel Serres, né en 1931, est entré à l'école navale à 19 ans et a obtenu l'agrégation de philosophie à 25 ans. Il était également auteur de 80 livres. L'académicien est décédé dans la soirée du 1er juin 2019 à l'âge de 88 ans. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 02/06/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 2 juin 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.