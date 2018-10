Décès de Philippe Gildas : ses proches lui ont rendu hommage

Après l'annonce de la disparition de Philippe Gildas à 82 ans, les proches de cette icône médiatique ont honoré sa mémoire. Tous ceux qui l'ont connu ainsi que toute la bande des anciens de Canal + et d'Europe 1 ont eu le même mot pour le qualifier. De Philippe Vandel à Jérôme Bonaldi, en passant par Marc-Olivier Fogiel, tous évoquent le professionnel rigoureux et travailleur qu'il était. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 28/10/2018 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 28 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.