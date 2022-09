Décès d'Elizabeth II : à Balmoral, des larmes et du recueillement

Pour tous ceux qui veulent rendre un dernier hommage à la reine, il n’y pas d’endroit plus proche des murs derrière lesquels repose son corps. Le domaine de Balmoral commence derrière les grilles. Le château lui-même se trouve à quelques centaines de mètres à l'intérieur du parc. Et ils ont été de plus en plus nombreux ce vendredi en apportant des fleurs, des dessins à son image, des mots d’amour. Le prince Harry a été le premier à quitter les lieux ce matin. Puis, ce fut le tour du nouveau roi Charles III, accompagné de Camilla, désormais reine consort. Mais, le reste des membres de la famille demeurent pour l’instant auprès de la dépouille royale qui devrait y rester jusqu’à au moins dimanche. C’est donc dans l’intimité de cette demeure, son refuge préféré, qu’Élizabeth a transmis le flambeau à son fils. Et tous en sont persuadés, il n’y avait pas de meilleur endroit que Balmoral pour la voir partir en toute quiétude, assurée d’une succession apaisée. TF1 | Duplex M. Scott