Décès d'Elizabeth II : l'hymne "God save the King" chanté à la cathédrale Saint-Paul de Londres

Une toute première cérémonie religieuse vient de se terminer à la cathédrale Saint-Paul de Londres. Au total, 2 000 places étaient disponibles. Parmi les participants, on a vu les membres du gouvernement, la Première ministre et de parfaits anonymes. Pour avoir sa place dans la cathédrale, il fallait de la chance, car l'ouverture au public de la cérémonie a été annoncée très tardivement ce matin du 9 septembre 2022. Le seul moyen d'y assister est d'obtenir l'un des 2 000 bracelets bleus distribués par l'Office du Tourisme. Les heureux élus ne s'y attendaient pas et se sont sentis extrêmement chanceux de pouvoir assister à cette messe. Les Britanniques de tout le pays se sont retrouvés aux côtés de la Première ministre Liz Truss et de plusieurs membres du gouvernement. Lors de la cérémonie, ils ont pu entendre l'hymne "God save the King" en l'honneur de Charles III. TF1 | Duplex L. Merlier