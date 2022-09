Décès d'Elizabeth II : une reine qui aimait la France

Le haras de Normandie n'avait aucun secret pour la reine Elizabeth II. Il l'a accueillie de nombreuses fois. Passionnée de chevaux et de courses hippiques, elle-même éleveuse, elle en visite plusieurs au printemps 1967, à la recherche d'un étalon pour l'une de ses juments. Le haras du Pin dans l'Orne est encore imprégné de cette visite royale. Comme le rappelle Jean Chevret, chargé de communication du Haras national du Pin. Privilégiée par la Reine pour de ses vacances en France, la campagne normande et ses habitants ne se lassent pas de raconter ces instants hors du temps. Au Breuil-en-Auge dans le Calvados, ces restaurateurs ont eu l'honneur de servir sa majesté, il y a 35 ans. La Reine a aussi effectué des visites officielles sur le sol français, mais c'était toujours l'occasion pour elle de rappeler son attachement à la France et sa maîtrise de la langue de Molière. Chaque fois, à l'occasion de ses visites dans le pays, elle tient à rencontrer les Français, comme à Paris en 2004. Elle accepte ce bouquet de la main d'un fleuriste. Dix-huit ans plus tard, celui-ci n'a rien oublié de ce moment. Son charisme, son sourire, son humour... Toutes ses qualités ont séduit les Français, comme la France a su séduire la Reine. TF1 | Reportage S. Chevallereau, A. Lebranchu, J. Lacroix-Nahmias