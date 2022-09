Décès d'Elizabeth II : vécu comme une trêve au Royaume-Uni ?

Un jour après le décès de la Reine, de nombreuses personnes sont encore venues aujourd'hui devant le Palais de Buckingham à Londres. Et ce, malgré le fait que le Royaume-Uni est secoué en ce moment par de graves crises politiques et économiques, avec une inflation qui atteint 10 %. Les Britanniques n'en parlent pas en ce moment particulier ni dans les journaux, ni dans les conversations quotidiennes de la population. Ce recueillement est donc vécu comme une sorte de moment suspendu pour eux. D'ailleurs, les cheminots, qui avaient prévu un mouvement de grève dans les prochains jours, l'ont reporté pour ne pas gâcher cette belle union sacrée. Ce soir, cette unité de la population est particulièrement visible partout avec des Britanniques toujours plus nombreux, de tout âge et de tous les milieux sociaux, qu'ils soient en uniforme d'écolier, en costume cravate ou en jean déchiré. TF1 | Duplex E. Lefebvre