Décès du prince Philip : des coups de canon pour saluer sa carrière militaire

A Londres, des coups de canon sont tirés en ce moment en l'honneur du prince Philip. Ils sont effectués avec les mêmes engins d'artillerie qui ont été utilisés en 1947 lors du mariage du duc d'Édimbourg et d'Elisabeth mais aussi du couronnement de la reine en 1953. C'est une tradition qui remonte au Moyen Âge et qui est liée aux vaisseaux de guerre. Aujourd'hui encore, la marine navale y participe et c'est un beau clin d’œil au prince Philip qui a notamment fait sa carrière militaire dans la marine royale. Ses funérailles devraient avoir lieu la semaine prochaine. Le programme sera entre autres confirmé par Buckingham samedi prochain. A cause de la pandémie qui bouleverse le protocole pourtant bien rodé, le corps du prince ne pourra pas être exposé au public comme le veut la tradition. Quant aux funérailles, celles-ci devraient se tenir à Windsor dans la chapelle Saint-Georges avec au maximum 30 convives pour respecter les restrictions liées au coronavirus.