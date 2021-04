Décès du Prince Philip : l'hommage de toute une nation

Depuis sa maison familiale, à l’Ouest de Londres, le prince Charles, très ému, a adressé un court message. “Mon père, pendant 70 ans, nous a montré de la manière la plus remarquable qu’il soit, son dévouement. Mon cher papa, qui était quelqu’un de très singulier, aurait été par-dessus tout, très ému en voyant toutes ses réactions et les témoignages qui lui sont rendus”. Les témoignages, justement, c’est d’abord ceux de l’armée : 41 coups de canon au pied de Tower Bridge, mais aussi à Edimbourg et en mer depuis un navire de la Royal Navy, corps militaire où le prince Philip avait servi pendant la Seconde Guerre mondial, c’est tout un symbole. Dans les rues de la capitale, les hommages se multiplient. À Piccadilly Circus, même les publicités des écrans géants s’effacent pour laisser place au recueillement. “Mes pensées vont à la Reine, vraiment. C’est étrange à dire, mais je pense que c’est d’une certaine manière la fin d’une époque. La fin d’une génération à la tête de la royauté. Ça devient plus concret. Des changements arrivent”, nous confie une jeune britannique. La presse britannique et les tabloïdes, souvent piquants et corrosifs, ne le sont pas actuellement. Toutes les unes des presses sont sobres et élogieuses. Les éloges devant Buckingham Palace, depuis près de 36 heures, malgré les restrictions sanitaires, de longues files d’attentes, souvent en famille, ont été observées, pour déposer fleurs et messages. “Les gens sont unis dans un moment comme celui-ci. Je voulais que ma fille voit ça et exprime mon respect”, déclare une mère de famille. “Le prince Philip fait partie de notre histoire. Alors je vais retenir ça même si c’est une journée triste”, affirme une autre citoyenne. Dans toute la Grande-Bretagne, même les équipes de foot se sont recueillies. Tous les matchs de Premier League, ce week-end, ont démarré par deux minutes de silence.