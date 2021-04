Décès du Prince Philip : l’hommage du Royaume-Uni

Le mari de la reine Elisabeth II s'est éteint à l'âge de 99 ans ce vendredi. 73 ans de mariage qui se sont aussi illustré par un engagement sans faille au service du Royaume-Uni. Un pays qui le lui a bien rendu depuis ce matin. Il était indissociable de la reine. Le prince Philip symbolisait aussi la monarchie anglaise. Toujours au premier plan, mais jamais dans la lumière. Devant la demeure de la reine, des centaines d'Anglais sont venu dire adieu à celui qui les a accompagné depuis des décennies. Les messages de condoléances affluent. La famille royale quant à elle a exprimé son émotion sur les réseaux sociaux par des photos. Harry et Meghan ont réagi sobrement par quelques mots sur leur site Internet. Sa dernière apparition remonte au mois dernier sortant de l'hôpital à cause de problèmes cardiaques. Pour annoncer son décès à Buckingham, des drapeaux en berne et un communiqué affiché sur les grilles. Depuis 19 heures, les cloches de l'Abbaye de Westminster sonnent une fois par minute. Un coup pur chaque anniversaire du prince Philip. Il y aura au total 99 coups.