Décharges sauvages : comment sauver le littoral

Ferrailles, électroménagers, carcasses de voiture... Derrière la carte postale d'île d'Ouessant, se cache une décharge à ciel ouvert. Depuis quatre mois, des agents de chantiers essayent d'en venir à bout. "Il y avait jusqu'à peu près à 10 mètres au-dessus de ma tête. L'ensemble du trou était plein", indique l'un d'eux. Ce gouffre débouche directement sur la mer. Il a longtemps servi comme seule et unique décharge de l'île. Durant des décennies, les habitants n'avaient d'autres solutions que d'y jeter leurs déchets. "Tout était jeté à la mer, parce qu'il n'y avait pas la possibilité de ramener ça par bateau à l'époque". Sur ce bout de terre de 15 km², la problématique des déchets est un casse-tête. Ils ne sont rapatriés sur le continent que depuis la fin des années 90."Il y a 30, 40 ans, on se débrouillait avec les moyens du bord. Tous les déchets, restés ici, ils étaient enfouis. Depuis, on a mis tout un système en place. Il est temps de restaurer ce site", affirme le maire. Financé par l'Etat, ce chantier vise à renaturaliser cette falaise. À chaque coup de pelle, les agents remontent le temps à travers les sédiments d'ordures. "Par strates, on a trouvé au début des déchets du BTP, un peu d'ordures ménagères. Là, on arrive sur les années 70, 80 où il y avait un peu moins de plastiques. On est surtout sur de la ferraille. Environ 200 véhicules ont été stockés à l'intérieur de ce gouffre", décrit Jean-Luc Daridon, directeur général de Le Floch Dépollution. Les déchets sont transportés par bateau pour être traités. Un chantier inédit. Pourtant sur le continent, on trouve aussi des dépôts sauvages le long du littoral. À Plougastel, les habitants se retroussent les manches faute d'actions publiques. Des bénévoles qui se sentent un peu seuls. "Je fais des relances au niveau de la mairie, il se passe rien". Le long de la côte, les ramassages se multiplient dans l'espoir de rendre le littoral son aspect naturel. TF1 | Reportage P. Géli, J. Denniel, I. Blonz, C. Le Calvé