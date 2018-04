Les déchets aux bords des autoroutes, des incivilités qui coûtent cher à la collectivité

La tradition de l'Osterputz de l'Alsace, le grand nettoyage du printemps, est également pratiqué à Strasbourg. En effet, les bords des autoroutes y deviennent des déchetteries pour des automobilistes et des chauffeurs routiers. Dans les zones de l'A35, par exemple, les déchets semblent de plus en plus nombreux. Ce qui génère plus de travail pour les agents de la Direction interdépartementale des routes de l'Est, mais également plus de dépenses pour les contribuables. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 01/04/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 1er avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.