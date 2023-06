Déchets toxiques : le fiasco de Stocamine

À titre exceptionnel, nous avons pu les accompagner. Ils font partie des derniers mineurs français. Leur travail consiste à entretenir la seule décharge souterraine de déchets ultimes du pays, Stocamine. Des kilomètres de galerie creusés et aménagés spécialement pour accueillir des déchets dangereux. Des résidus cyanurés, d'arsenic, des terres polluées... Ces produits sont conditionnés en fût et en big bag. En trois ans d'activité, plus de 40 000 tonnes y seront descendues. À l'époque, les promoteurs de cette mine avaient affirmé qu'elle était au service de l'environnement. Le site était sous haute sécurité. Pourtant, le 10 septembre 2002, des odeurs de fumée étaient ressenties au fond de la mine. Près de 500 mètres sous terre, des produits instables qui n'auraient jamais dû se trouver là se transforment en bombe chimique. Certains anciens mineurs étaient, ce jour-là, les premiers au fond. Et ils se souviennent qu'il n'y avait ni extincteur ni détecteur de fumée. Il faudra deux mois pour étouffer l'incendie. Clap de fin pour Stocamine. Que faire alors de ces déchets ? La réversibilité, c'est-à-dire tout remonter, devait être possible durant 30 ans. Mais là encore, rien ne se passe pas comme prévu. La mine travaille et la pression sur les galeries est plus puissante que celle imaginée au départ. La remontée des déchets est-elle encore une option ? Quelles sont les conséquences néfastes sur l'environnement ? La suite du reportage dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage J. Rieg-Boivin, É. Schings