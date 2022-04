Déclarations en ligne : le site des impôts bloqué pour le week-end

Le service en ligne à peine ouvert, Fabrice Angevin a voulu déclarer ses revenus. Mais en se connectant sur le site, le professeur d’histoire remarque que la somme ne correspond pas. "Mon revenu imposable sur le document des impôts était surévalué par rapport à ce que j’aurais dû déclarer. Il faudra retourner faire une déclaration correcte", explique-t-il. Une erreur de pré-remplissage qui est, en fait, un bug du site Internet. Pour l’instant, le nombre de contribuables concernés n’est pas connu. Mais il s’agirait essentiellement d’enseignants du second degré. Après plusieurs signalements, le site est suspendu et restera inaccessible tout le week-end. Pas d’inquiétude ! Le ministère affirme que ce problème informatique n’aura aucune conséquence sur le montant de l’impôt. Des investigations sont en cours pour déterminer la cause de ce bug. Le calendrier de la campagne de déclaration est pour l’instant maintenu. Elle se poursuit jusqu’au 19 mai pour les déclarations en papier et du 24 mai au 8 juin sur le site. L’année passée, près de 90% des foyers avaient fait leurs déclarations en ligne. TF1 | Reportage L. Merlier, C. Chevreton, T. Marquez