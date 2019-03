Déclin du diesel : quels risques pour l'emploi ?

Le changement de mentalité sur les rejets du diesel est aujourd'hui si important que toute une filière se trouve menacée. À Ingrandes, par exemple, la Fonderie du Poitou Fonte est placée en redressement judiciaire à cause d'une baisse drastique des commandes. Pour espérer survivre, ses semblables doivent rapidement prendre le virage de l'hybride ou de l'électrique, un investissement colossal. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 08/03/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 8 mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.