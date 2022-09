Décollage de la fusée Artemis annulé : le point sur la situation

La Nasa avait déjà prévu une troisième fenêtre de tir. Ce devait être lundi. Mais d’ici là, il va falloir à la fois vérifier les conditions météorologiques, et surtout réparer le problème de fuite. C’est pour cela qu’une option est déjà posée probablement pour mardi. On en saura plus dans la soirée, vers 22 heures (heure française). Les équipes sont actuellement en réunion. Mais le patron de la Nasa a déjà prévenu qu’il fallait que tout soit prêt pour le lancement d’Artémis. Et si ce n’est pas le cas dans les prochains jours, ce sera probablement reporté à octobre, à la fois pour des raisons météo et également pour des questions de disponibilité du pas de tir. En tout cas, rien n’a de nature à compromettre le projet dans son ensemble. Il est toujours prévu d’envoyer des astronautes en orbite autour de la Lune en 2024 et en 2025, des astronautes sur la Lune elle-même, avant, à terme, de se servir de cette base lunaire comme d’un tremplin vers Mars. TF1 | Duplex A. Monnier