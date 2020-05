Décollage de la fusée de SpaceX : "J'avais une larme aux creux des yeux", Jean-François Clervoy

Jean-François Clervoy, spationaute, était en direct pour commenter le lancement d'une fusée privée de SpaceX. "Un décollage, c'est toujours quelque chose d'extraordinaire. Non seulement, c'est un vol spatial, mais en plus, c'est un tout nouveau vaisseau pour des astronautes". De quel type d'innovation s'agit-il ? L'arrivée d'une société privée dans l'aventure spatiale est-elle une bonne chose ?