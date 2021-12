Décollage du télescope James Webb pour observer l'Univers

L'observation du télescope James Webb pendant cinq ans devrait répondre à deux questions existentielles : d'où venons-nous et sommes-nous seuls dans l'Univers ? La fusée Ariane 5 est dressée sur sa rampe de lancement. Le télescope en question, délicatement plié, est niché dans son nez. Le départ a déjà été reporté trois fois pour de petits incidents techniques et en raison de la météo. Ce samedi matin, nous avons pu joindre le directeur de l'Agence Spatiale Européenne au cœur de la salle de contrôle à Kourou. Il a bon espoir de voir la mission démarrer. "Tous les écrans sont au vert, tout est prêt pour le décollage. C'est une mission unique, un voyage qui va nous ramener au tout début de la jeunesse de l'Univers", affirme Joseph Aschbacher. L'aboutissement de 30 ans de travail, dix milliards de budget envoyés en orbite. Cet incroyable télescope, le plus puissant jamais envoyé dans l'espace, mesure plus de huit mètres de haut et pèse six tonnes. Son pare-soleil fait la taille d'un court de tennis. Il le protègera de la lumière du Soleil pour observer les plus lointaines étoiles. TF1 | Reportage C. Colin, J. Kaisermann-Dray, L. Kocer, N. Laurent