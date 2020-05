Déconfinement à Nice : mesures sanitaires pas toujours respectées

Dans les Alpes-Maritimes, la ville de Nice a autorisé la baignade et la promenade. Cette règle est édictée par la préfecture mais dans les faits, elle n'est pas vraiment toujours respectée. Le port du masque est, lui aussi, aléatoire. Il est obligatoire si l'on ne peut pas respecter les distances de sécurité. Et beaucoup de Niçois semblent s'engouffrer dans cette zone grise pour ne pas en porter. Les détails avec notre envoyé spécial, Julien Garrel. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 23/05/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 23 mai 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.