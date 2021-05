Déconfinement annoncé : réservations relancées

Bientôt, les allées vides de ce camping ne seront plus qu’un mauvais souvenir pour son directeur. Depuis quelques jours, il croule sous les demandes de réservation pour le mois de mai. L’établissement affiche déjà complet pour les week-ends de l'Ascension et de Pentecôte. La saison va enfin pouvoir débuter. Franck Couderc, directeur du Camping de la Dune à Pyla-sur-Mer, dans la commune de La Teste-de-Buch, précise : “J’ai appelé le personnel hier pour leur annoncer qu’on reprenait l’activité à partir de lundi. Et c’est un grand bol d’air”. À Arcachon, l’horizon commence à se dégager pour les professionnels du tourisme. Dans cet hôtel, plus aucune chambre de disponible pour les ponts du mois de mai. “C’est rempli, 18 chambres pleines. ça fait plaisir”, se réjouit Coralie Pomarede, directrice générale de l’hôtel 2 étoiles La Pergola à Arcachon. Et avec la fin des restrictions des déplacements à partir de lundi, certains de nos compatriotes voient même un peu plus loin pour leurs vacances. Plus au Sud, le même constat dans les départements de Landes. À Biscarrosse, rares sont les établissements restés ouverts lors du troisième confinement. Désormais, les perspectives sont bien meilleures pour les mois à venir. Nadège Vieira Simon, assistante de direction dans le logis-hôtel 2 étoiles Le Relais, affirme: “Là, avec les annonces actuelles, en tout cas, on est déjà sur un bon 40% de remplissage sur la globalité des dates”. Dès le week-end prochain, les plages de la côte Atlantique devraient retrouver une belle affluence. Dès la semaine prochaine, la SNCF va considérablement augmenter le nombre de trains ouverts à la réservation.