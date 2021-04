Déconfinement : bars et restaurants préparent la réouverture des terrasses

Ne plus manger assis, à même le sol, et s’asseoir à une table au soleil, nous comptons les jours avant la réouverture des terrasses. “Surtout avec ce beau temps, on n’attend que ça. Pouvoir prendre l’apéro en terrasse en sortant du travail”, nous confirme une jeune fille. Théophile Bret, comme beaucoup de restaurateurs, a pris les devants. Avec l’accord de la mairie, il a installé sa propre terrasse éphémère. “Dès qu’on a su qu’on allait bientôt rouvrir, directement, on l’a mis en place. Maintenant, elle est presque finie, il ne reste plus qu’à la décorer, à mettre les tables et à faire venir les clients”, nous confie le gérant de “L’Incontro”. Mais pour rentabiliser cet investissement de 1 200 euros, il voit les choses en grand. Grâce à sa nouvelle terrasse, il pourra accueillir jusqu’à 80 personnes, car en plus, il sortira ses tables sur les trottoirs. Et puis surtout, il compte travailler autant qu’il le pourra pour sauver sa saison. Si l’ouverture des terrasses est vécue comme un soulagement pour certains, d’autres préfèrent encore rester prudents, car ils gardent en mémoire la fermeture brutale des restaurants lors des premiers confinements et les tonnes de stocks de nourritures et de boissons qui ont été perdus. Enfin, la réouverture des terrasses n’est pas forcément une bonne nouvelle pour tout le monde. Suivez l’intégralité de ce reportage dans la vidéo ci-dessus.