Déconfinement : ce que prévoient les restaurateurs en cas de réouverture

Les restaurateurs ont dû imaginer des solutions pour faire face aux nouvelles attentes de leurs clients. Pour limiter les risques de contamination, le sans contact est en passe de s'imposer. Lucas Muller propose un dispositif qui permet de visualiser le menu sur son portable à l'aide d'un code à scanner. Une lampe à rayon ultraviolet vise également à détruire 99,9% des virus et bactéries dans les restaurants. En attendant, les professionnels espèrent une réouverture début juin. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 24/05/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 24 mai 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.