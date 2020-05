Déconfinement : ce qu'il faut savoir sur les nouvelles attestations de circulation

À partir du lundi 11 mai, les usagers des transports en commun de l'Île-de-France devront présenter une attestation de circulation pendant les heures de pointe. L'autre attestation concerne tous les Français qui s'éloignent à plus de 100 km de leur domicile. Elle n'est valable que pour les déplacements lointains pour motif impérieux. Ces nouvelles règles de déplacement seront valables au moins jusqu'à la fin du mois.