Déconfinement : comment la Grande-Motte aménage ses plages

La majorité des côtes françaises sont en vert excepté la Corse, le Gard et les Bouches-du-Rhône. Mais dans un même département, il y a des différences d'une plage à l'autre. Ce soir, nous vous emmenons dans l'Hérault à la Grande-Motte où les lieux ont été aménagés. Pour profiter de cette plage unique en son genre, il faudra réserver sa place sur le sable. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 16/05/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 16 mai 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.