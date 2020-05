Déconfinement dans l'Aude : un retour à la plage bien organisé

Si les emplacements à la plage de la Grande-Motte sont délimités par des cordes, certaines communes optent pour la liberté. A Port Leucate (Aude), pas de piquet ni de marquage au sol, mais une présence humaine pour la surveillance. Chaque personne bénéficie de huit mètres carrés, avec cinq mètres de distance entre les serviettes. Petits et grands retrouvent le bonheur de la plage. Mais les quelques heures d'insouciance prennent vite fin car il faut réserver soit le matin soit l'après-midi.