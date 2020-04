Déconfinement : Emmanuel Macron rassure les seniors

Lundi, le président de la République avait évoqué dans son allocution la nécessité que les personnes âgées restent confinées plus longtemps que les autres. Nombreux étaient les plus de 65 ans à s'être senti stigmatisé, injustement écarter de l'échéance du 11 mai. Alors, vendredi soir, le palais de l'Élysée a préféré préciser qu'il n'y aura pas de discrimination entre les concitoyens. Un soulagement pour les 20% de la population. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 18/04/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 18 avril 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.