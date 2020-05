Déconfinement en Belgique : un casse-tête administratif

La logique des mesures de déconfinement est de plus en plus contestée chez nos voisins Belges. Là-bas, les règles ne sont parfois pas les mêmes d'une rue à une autre. Elles sont édictées par la mairie où les délimitations s'effectuent numéro par numéro. La commune impose officiellement le masque là où il y a des commerces et en offre deux en tissu à tous ses habitants. Au Nord du pays, il y a plus compliqué encore en raison de la présence des micro-frontières avec le Pays-Bas.