Déconfinement en Espagne : liberté sous surveillance sur les plages

Après avoir mis en place le confinement le plus strict d'Europe, l'Espagne se rouvre peu à peu. Et depuis ce samedi, les maires peuvent décider de la réouverture des plages. Comme ailleurs dans ce pays, leur accès était interdit depuis le 14 mars dernier. C'est le cas à San Sebastian, au pays basque espagnol. Sur le front de mer, la police veille au bon respect des règles. Car pour limiter l'afflux, des tranches horaires et des catégories d'âge étaient établies. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 02/05/2020 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 2 mai 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.