Déconfinement : et si le 11 mai n'avait pas lieu ?

La date semblait entendue. Beaucoup comptaient d'ailleurs les heures qui les séparent du 11 mai, mais ce dimanche matin, plus rien n'est sûr. Le gouvernement affirme que la date pourrait être remise en question. Dans une ville en zone rouge comme Paris, ne pas précipiter le déconfinement reste une priorité. Tandis que dans l'Eure, un département vert, on est moins respectueux des sorties à moins d'un kilomètre de son domicile.