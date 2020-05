Déconfinement : gros embouteillages dans les centres de contrôle technique

A l'approche de la fin du délai de tolérance, de nombreux automobilistes se pressent pour faire examiner leur véhicule. Les centres de contrôle technique étaient fermés et les déplacements étaient interdits. Pour ne pas pénaliser les automobilistes, le gouvernement a octroyé un délai supplémentaire. Ceux dont le contrôle technique a expiré après le 12 mars ont jusqu'au 23 juin pour le réaliser. Au-delà, ils s'exposent à une amende. Les professionnels, eux, estiment que c'est insuffisant pour rattraper le retard. Ils demandent alors à ce que le délai soit allongé, pour qu'ils puissent faire leur travail correctement. Deux millions de véhicules peuvent être contrôlés chaque mois dans les 6 000 centres en France. Or, il y en a trois millions de plus à absorber. Le gouvernement pourrait accorder un nouveau délai au-delà du 23 juin.