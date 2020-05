Déconfinement : la Bretagne demande la réouverture des plages

En Bretagne, les quatre départements sont au vert, selon En Bretagne, les quatre départements sont au vert, selon la nouvelle carte de déconfinement. Alors, élus et habitants demandent la réouverture des plages dès le 11 mai. Depuis quelques jours, des tweets, des pétitions ou des mots-clés fleurissent sur Internet. Même des banderoles ont été déployées sur le littoral. Maires, présidents de département ou de région se mobilisent également et ont envoyé un courrier au Premier ministre.