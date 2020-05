Déconfinement : la crise économique de plus en plus palpable

Contrairement à une reprise espérée des activités, ce ne sont pas toutes les entreprises qui voient le bout du tunnel. A l'exemple du "Scalaire", fondée il y a 45 ans, qui a commencé à faire ses inventaires. Ce sont les grandes fêtes comme les mariages qui font vivre cette entreprise familiale, alors que les rassemblements sont toujours interdits depuis mars dernier. A côté, "Les ateliers Martini" vivent aux dépens de la santé de ses salariés et gardent comme espoir la réouverture des terrasses mardi prochain.