Déconfinement : la reconquête des espaces naturels

Dès lundi, les randonneurs pourront varier le paysage de leurs promenades dans un périmètre d'un kilomètre autour de leur domicile. Mais, il faudra respecter quelques règles. Les chemins côtiers sont eux aussi autorisés. Les bois de Vincennes et de Boulogne seront également accessibles dès le 11 mai. Le préfet l'a confirmé. Les squares et jardins seront ouverts uniquement en zone verte. Cette décision fait débat en zone rouge. Il ne reste plus qu'à attendre et espérer que la couleur du département se mette au vert.