Déconfinement : la réouverture des parcs, une renaissance pour les Parisiens

Depuis ce samedi, parcs et jardins ont rouvert leurs portes. En région parisienne, petits et grands, et même les animaux, attendaient ce moment avec impatience. Aux premières lueurs du jour, joggeurs et promeneurs ont investi le parc Montsouris pour retrouver à nouveau les plaisirs de la nature. Cette réouverture est néanmoins accompagnée de nouvelles règles : des regroupements limités à dix personnes, du gel à l'entrée et le port de masque préconisé.