Déconfinement le 11 mai : comment la gare de Lyon se prépare

Seuls cinq trains partent chaque jour à la gare de Lyon depuis le confinement imposé à la population. Le retour à la normale tant attendu s'annonce très progressif. Mais d'ores et déjà, les équipes de la gare expérimentent tous les dispositifs mis en place pour le 11 mai comme les nouveaux marquages au sol devant les portes d'embarquement. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 02/05/2020 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1.