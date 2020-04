Déconfinement le 11 mai : "pas de discrimination" pour les seniors

Il n'y aura pas de discrimination des Français de plus de 65 ans après le 11 mai. Emmanuel Macron a tenu à clarifier sa pensée vendredi soir face à l'émoi de millions de Français qui se sont sentis stigmatisés après son allocution. Le chef de l'Etat avait en effet annoncé que le confinement devait se poursuivre au-delà de cette date pour les personnes à risque, dont les seniors. Ce samedi, ces derniers sont en partie rassurés après la mise au point de l'exécutif. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 18/04/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 18 avril 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.