Déconfinement : le 13H de TF1 répond à vos questions

Vos questions sont nombreuses autour de ce que vous avez le droit ou non de faire durant le déconfinement. Pour les vacances, puis-je annuler mon voyage alors que le vol est maintenu ? Puis-je me faire rembourser ma licence de sport ? Les climatiseurs et les ventilateurs propagent-ils le virus ? Éléments de réponse avec notre journaliste. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 27/06/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 27 juin 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.