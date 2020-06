Déconfinement : le carnet de réservations des randonnées en forte hausse

Un grand bol d'air dans le Parc naturel régional du Queyras (Hautes-Alpes), certains ont en rêvé depuis des mois. Avec le besoin de s'évader, les randonnées en groupes ou individuelles avec un guide sont très prisées. Tous les professionnels du secteur constatent d'ailleurs une hausse du carnet de réservations. Les Alpes restent la destination numéro un, mais la Bretagne, le Massif central et la Corse séduisent également.