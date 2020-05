Déconfinement : le début du casse-tête pour le monde du cinéma

À Paris, les producteurs de films se préparent à reprendre leurs tournages. Ils pourront redémarrer dans les jours à venir, dans des conditions très strictes. La taille des équipes sur le terrain devra être réduite et interdiction d'installer des tentes blanches sur la voie publique. Par ailleurs, les réalisateurs vont devoir adapter leurs scénarios à la distanciation sociale. Comment comptent-ils s'y prendre ?