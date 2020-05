Déconfinement : le fichier de suivi des malades fait débat

Le gouvernement a planché sur la création de fichiers de suivi. Le premier recenserait les personnes infectées par le virus. Il serait notamment alimenté par les laboratoires qui ont réalisé les tests. La population française y est plus ou moins prête. Le deuxième fichier viserait à recenser les personnes ayant été en contact avec un porteur du virus. Des données sensibles partagées par de nombreuses personnes. Ce projet fait particulièrement débat. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 02/05/2020 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 2 mai 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.