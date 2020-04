Déconfinement : le monde de la culture inquiet

Malgré le déconfinement prévu le 11 mai prochain, tous les festivals d'été ont été annulés. L'avenir du monde de la culture est désormais incertain. Les 270 000 intermittents du spectacle qui composent le secteur sont aussi inquiets. Pour prétendre aux Assedics, ils doivent cumuler 507 heures de travail sur un an. Malgré un report de deux mois accordé dans l'urgence par l'exécutif, cette mesure est loin de les rassurer. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 25/04/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 25 avril 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.