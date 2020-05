Déconfinement : le parapente de nouveau autorisé

Après plus de deux mois de confinement, Honorin Hamard peut enfin pratiquer du parapente. Après quelques dernières vérifications cruciales, ce champion du monde de parapente s'est enfin envolé à 500 mètres au-dessus du sol. Un nouvel envol qu'il a longtemps imaginé et qu'il a savouré avec anticipation. Pour un autre jeune parapentiste, l'attente a aussi été interminable. Et après son envol, il n'a perdu aucun de ses réflexes.