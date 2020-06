Déconfinement : le préfet et le rectorat de Guadeloupe demandent aux maires de rouvrir les écoles

En Guadeloupe, le bras de fer entre les maires et la préfecture s'intensifie. Alors que les communes avaient décidé de renvoyer la rentrée des classes à septembre, le rectorat a envoyé aux élus une lettre les sommant de rouvrir les établissements dès le 8 juin. Mais les élus estiment qu'il existe encore un risque pour la santé des enfants.